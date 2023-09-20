قائد الجيش استقبل حاكم مقاطعة Wayne في ولاية ميشيغان

استقبل قائد الجيش، العماد جوزيف عون، في مكتبه في اليرزة، حاكم مقاطعة Wayne في ولاية Michigan في الولايات المتحدة الأميركية السيد Warren Evans.



وزار الحاكم البرزة مع وفد مرافق له، بحيث تناول البحث شؤوناً مختلفة.

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