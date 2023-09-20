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لبنان

قائد الجيش استقبل حاكم مقاطعة Wayne في ولاية ميشيغان

Lebanon 24
20-09-2023 | 10:13
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استقبل قائد الجيش، العماد جوزيف عون، في مكتبه في اليرزة، حاكم مقاطعة Wayne في ولاية Michigan في الولايات المتحدة الأميركية السيد Warren Evans. 

وزار الحاكم البرزة مع وفد مرافق له، بحيث تناول البحث شؤوناً مختلفة.
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