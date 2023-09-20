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لبنان

وهاب يكشف: هذا الاسم متقدم رئاسيا.. والتحذير القطري قد يحرّك المياه الراكدة!

Lebanon 24
20-09-2023 | 14:16
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رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أن "تحذير أمير قطر من انهيار مؤسسات الدولة أمر مهم وقد يحرّك مياه الرئاسة الراكدة"، معتبرا ان "السعودي بدأ يستميل الفرنسي وجرى التواصل بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
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واعتبر وهاب في مقابلة عبر "تلفزيون لبنان" انّ "الخطير في ملفّ الرئاسة هو أنّ أحداً لا يريد الاهتمام بلبنان"، لافتا إلى ان "القطري سيدفع المال والمهم ان لا تتحول الحصة القطرية إلى رشاوى تتوزع على السياسيين، فـ"الكل قابل لأن يقبض أموالا". وقال: "والدي هو الوحيد من بين سياسيي الصفّ الأوّل غير القابل للقبض من القطري".

وكشف وهاب أن "قائد الجيش جوزيف عون متقدّم رئاسياً، و المفاوضات بين "حزب الله" وقائد الجيش جديّة، وقد وصلنا إلى نتيجة متقدّمة مع جبران باسيل وقد نصل إلى انتخاب رئيس من الآن وحتى رأس السنة".


ولفت إلى ان "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو العقدة في الملفّ الرئاسي وهو الحلّ". 
 
 
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