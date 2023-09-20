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لبنان

استفزاز فاشكال واطلاق نار.. هذا ما حصل في ابي سمراء مساء

Lebanon 24
20-09-2023 | 14:50
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين كل من المدعو "م. ا." و"ح. ك." في منطقة الحاووظ - ابي سمراء، تطور لاحقاً الى قيام الاخير بإطلاق النار في الهواء دون وقوع اصابات وفر هارباً الى جهة مجهولة. 
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وعرف ان سبب الاشكال ناتج عن استفزازات بين الطرفين. ونفذت دورية من الجيش والمخابرات مداهمة جرى اثرها توقيف مطلق النار واقتياده الى التحقيق. 

كما نفذت قوة من الجيش مداهمة في منطقة المنكوبين جرى خلالها توقيف احد الاشخاص واقتياده الى التحقيق.
 
 
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