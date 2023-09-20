توقيف شخص في صور لاتهامه بالتعامل مع العدو

أفادت مراسلة "لبنان 24" انّ القوى الأمنية أوقفت احد الاسخاص في مدينة صو، يدعى ح. ز. لاتهامه بالتعامل مع العدو الاسرائيلي، واقتادته الاجهزة للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

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