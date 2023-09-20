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لبنان

توقيف شخص في صور لاتهامه بالتعامل مع العدو

Lebanon 24
20-09-2023 | 14:33
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أفادت مراسلة "لبنان 24" انّ القوى الأمنية أوقفت احد الاسخاص في مدينة صو، يدعى ح. ز. لاتهامه بالتعامل مع العدو الاسرائيلي، واقتادته الاجهزة للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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