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لبنان

مفتي عكار بحث مع البيسري في شؤون محلية ومطلبية

Lebanon 24
20-09-2023 | 15:28
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زار مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري.



وأفاد المكتب الاعلامي للمفتي في بيان، بأنه "تم التداول في شؤون محلية ووطنية ومطلبية".
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مفتي عكار

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