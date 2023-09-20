مفتي عكار بحث مع البيسري في شؤون محلية ومطلبية

زار مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري.







وأفاد المكتب الاعلامي للمفتي في بيان، بأنه "تم التداول في شؤون محلية ووطنية ومطلبية".

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