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لبنان

اطلاق نار في عين الحلوة بعد وفاة عنصر من "فتح" اصيب بالاشتباكات السابقة

Lebanon 24
20-09-2023 | 15:42
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن حصول اطلاق نار في مخيم عين الحلوة، بعد وفاة احد عناصر حركة فتح، الذي كان قد اصيب في الاشتباكات السابقة. 
 
وبحسب المعلومات فانّ اطلاق النار يعود ايضا لقيام بعض من عناصر "فتح" باطلاق النار اعتراضا لعدم قبض رواتبهم الشهرية.
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