إطلاق النار ليلاً على مدخل السفارة الأميركية

أفادت معلومات "لبنان 24" انه مرت مساء اليوم سيارة PATHFINDER سوداء اللون ، زجاجها داكن ومن دون لوحات وأطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الاميركية في منطقة عوكر.

وتبين من التحقيقات أن الرصاص من نوع كلاشينكوف وقد اصيبت آلية عسكرية للسفارة الاميركية . وعلى الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة كما تم قطع الطريق في المنطقة.