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لبنان

إطلاق النار ليلاً على مدخل السفارة الأميركية

Lebanon 24
20-09-2023 | 17:11
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أفادت معلومات "لبنان 24" انه مرت مساء اليوم سيارة PATHFINDER سوداء اللون ، زجاجها داكن ومن دون لوحات وأطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الاميركية في منطقة عوكر.
وتبين من التحقيقات أن الرصاص من نوع كلاشينكوف وقد اصيبت آلية عسكرية للسفارة الاميركية . وعلى الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة كما تم قطع الطريق في المنطقة. 
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المصدر: خاص لبنان 24

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