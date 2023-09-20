29
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لبننة" اللجنة الخماسية: "الدجاجة قبل البيضة ام العكس"؟!
Lebanon 24
20-09-2023
|
22:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جورج شاهين في"الجمهورية": يتندّر أحد أبرز الديبلوماسيين الذي يتعاطى بأدق تفاصيل الاستحقاق الرئاسي بالقول انّ من حق اللبنانيين التباهي بما تسببوا به من انقسام على مستوى اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان. ولمّا فوجئ بالسؤال ان كان هذا الامر قد حصل ترجمة لمواقف اللبنانيين ام بالعكس، أعادَ حساباته قبل ان يرفض الدخول في مقولة "إن كانت الدجاجة قبل البيضة ام أنها قبلها؟". وعليه، كانت هذه المعادلة التي تعكس صورة الوضع وما آلت إليه جهود الداخل والخارج؟
Advertisement
لم يكن من الصعب التثبّت من المعلومات التي تحدثت عن التباين الاميركي - الفرنسي الذي شهده اجتماع الخماسية الدولية من أجل لبنان في اجتماعها الذي عقد أمس الأول الثلاثاء على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر البعثة الفرنسية التي تخوض غمار البحث عن آلية انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية اللبنانية عبر موفدها الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، ليكون الخطوة الاولى على الطريق المؤدية الى ما تعتقده الخماسية مُمكناً للتوافق المطلوب لاطلاق عملية التعافي، وإنقاذ ما تبقى من المؤسسات ومنع انهيار الباقي منها، والذي يقف على قاب قوسين او ادنى من الانهيار المدوّي في الكثير من القطاعات الحيوية والمعيشية على خلفية تنامي الازمة المالية والنقدية وانعكاسات ازمة النازحين السوريين الخطيرة على مختلف المستويات.
عند هذه المؤشرات الدالة الى حجم الخلافات التي عصفت بالخماسية والتي بقيت ضمن الغرف المغلقة، ثبتَ انّ كل ما قيل عن وجود قلب واحد وقرار واحد خلف الحراك الفرنسي ليس دقيقا. وإنّ على من يرغب بالمزيد ان يبدأ بقراءة جديدة لموازين القوى المتحكمة بعمل اطرافها، ومعها القوى الأخرى الاقليمية والدولية المستعان بها من خارج تركيبتها. وإن أدرجت طهران من بينها فمن الضروري ضم الديبلوماسية الفاتيكانية اليها ايضا. وهو ما يحاكي بشكل من الأشكال مصير الزيارة الرابعة للموفد الفرنسي التي وضعت على بساط البحث بشكل جدي لإفساح المجال امام الحراك القطري ان كانت لديه اوراق ايرانية "مخفية" وما زال يحتفظ بها منذ فترة رافقت حراكه ما بين الرياض والدوحة وطهران، منذ الاجتماع الثاني للخماسية في تموز الماضي. وإن بقيت زيارة لودريان الرابعة واردة، فقد تكون من أجل إبراء ذمته تجاه من قدّروا له خطوته بتوجيه رسائله الـ 38 الى النواب ولا بد من لقاء معهم يشهد على المنحى الجديد للتطورات وهو أمر لن يطول انتظاره.
ختاماً، وإن سقطت مختلف التوقعات المحيطة بالمبادرة الفرنسية، ومنها إمكان اصدار بيان ختامي ولو كان متأخراً عن "لقاء نيويورك الثالث" بمعزل عن مستوى التمثيل فيه، فإنّ هناك موقفا فرنسيا مُرتقبا في الساعات المقبلة ان تحقق اللقاء بين الرئيس ماكرون والبابا فرنسيس على هامش المؤتمر المقرر عقده في مارسيليا جنوب فرنسا المخصّص للبحث حول "الهجرة واللجوء على ضفتيّ البحر الأبيض المتوسّط"، لأنه وفي حال حصوله يقدم مؤشرا إضافيا لما يمكن ترقّبه من احداث في الفترة المقبلة. عندها، قد ينال المراقبون جواباً يُنهي الجدل "ان سقطت الخماسية في فخ "اللبننة" أم أنها هي التي عزّزت الفرز بين اللبنانيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة تُكشف عن وفاة والد وديع الشيخ.. ومُفاجأة حول هوية مطلق النار!
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن وفاة والد وديع الشيخ.. ومُفاجأة حول هوية مطلق النار!
03:46 | 2023-09-21
21/09/2023 03:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة في الوسط الفني.. انتحار فنانة شابة ووالدها يكشف السبب
Lebanon 24
حادثة مؤلمة في الوسط الفني.. انتحار فنانة شابة ووالدها يكشف السبب
16:15 | 2023-09-20
20/09/2023 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يستعد للزواج من مذيعة لبنانية.. إليكم التفاصيل (صور)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يستعد للزواج من مذيعة لبنانية.. إليكم التفاصيل (صور)
00:17 | 2023-09-21
21/09/2023 12:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة لـ"إفادة سكن" غير مألوفة في لبنان.. شاهدوا الصورة!
Lebanon 24
وثيقة لـ"إفادة سكن" غير مألوفة في لبنان.. شاهدوا الصورة!
09:02 | 2023-09-20
20/09/2023 09:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفه تقرير الطبيب الشرعي عن سبب وفاة الاب كسرواني
Lebanon 24
هذا ما كشفه تقرير الطبيب الشرعي عن سبب وفاة الاب كسرواني
12:55 | 2023-09-20
20/09/2023 12:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:14 | 2023-09-21
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
04:00 | 2023-09-21
"مواجهة" جوزاف عون - سليمان فرنجية!
08:28 | 2023-09-21
سلام عرض وسفير الهند لتعزيز التبادل الإقتصادي والتجاري
08:18 | 2023-09-21
فاجعة اغترابية جديدة.. وفاة مهندس لبناني في بغداد بحادث سقوط مصعد
08:13 | 2023-09-21
تدابير سير في بلدة المروج لمناسبة عيد مار تقلا
08:12 | 2023-09-21
أعمال بناء تهدد نبع العسل في فاريا.. اليكم ما يجري هناك!
فيديو
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
21/09/2023 15:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
21/09/2023 15:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
12:02 | 2023-09-20
21/09/2023 15:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24