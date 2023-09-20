في عكار.. اشكال يودي بحياة شاب

تطور اشكال فردي في بلدة الشخ زناد العكارية مساء امس بين شبان من عائلة ال اللهباوي ما ادى الى مقتل الشاب محرم اللهباوي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأشارت المعلومات الأولية الى ان سبب الاشكال يعود الى صيد طيور الفري.