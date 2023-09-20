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لبنان

في عكار.. اشكال يودي بحياة شاب

Lebanon 24
20-09-2023 | 23:28
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تطور اشكال فردي في بلدة الشخ زناد العكارية مساء امس بين شبان من عائلة ال اللهباوي ما ادى الى مقتل الشاب محرم اللهباوي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الأولية الى ان سبب الاشكال يعود الى صيد طيور الفري.
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