اشتباكات بين الجيش ومجموعة من المهربين.. وسقوط قتيل وجرحى

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وقعت اشتباكات ليلا بين دورية من فوج الحدود البري في الجيش وبعض المهربين في بلدة حاويك القريبة من الحدود اللبنانية السورية.وفي التفاصيل، أقدم المهربون على إطلاق نار على دورية من فوج الحدود البري في الجيش، أثناء عملية توقيفهم، ما أدى إلى الرد على مصادر النيران قبل الجيش.وقد أسفرت الاشتباكات عن وقوع قتيل و٣ جرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".