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لبنان

في حادث هو الثالث من نوعه.. سرقة بـ100 الف دولار من مستشفى مهجور

Lebanon 24
21-09-2023 | 00:08
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اقدم مجهولون ليلاً على سرقة محتويات وتجهيزات عائدة لإدارة المستشفى الاهلي في دورس - بعلبك من كابلات نحاسية ومضخات للمياه والمازوت وخزائن للمطابخ ونحو 30 قارورة اوكسجين وبنج ومفروشات، وقوالب طبية وقدرت قيمة المسروقات بـ100 الف دولار اميركي.
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يذكر انها المرة الثالثة التي يتعرض لها المستشفى للسرقة منذ اتخاذ قرار اقفاله عام 2002، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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