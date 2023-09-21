في حادث هو الثالث من نوعه.. سرقة بـ100 الف دولار من مستشفى مهجور

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اقدم مجهولون ليلاً على سرقة محتويات وتجهيزات عائدة لإدارة المستشفى الاهلي في دورس - بعلبك من كابلات نحاسية ومضخات للمياه والمازوت وخزائن للمطابخ ونحو 30 قارورة اوكسجين وبنج ومفروشات، وقوالب طبية وقدرت قيمة المسروقات بـ100 الف دولار اميركي.يذكر انها المرة الثالثة التي يتعرض لها المستشفى للسرقة منذ اتخاذ قرار اقفاله عام 2002، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".