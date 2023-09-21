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لبنان

هل يعود التوتر الى الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-09-2023 | 01:15
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بالرغم من ان الإشكالات الحدودية بين "حزب الله" واسرائيل لم تدخل بعد مسار الحل، الا ان نوعا من الإستقرار بات يسيطر على المنطقة الحدودية من دون ان يقدم اي طرف أي تنازل جدي.
لكن مصادر مطلعة ترى أن إستمرار التوترات في غزة والضفة الغربية وتصاعد حدتها، قد يؤدي في لحظة ما الى انفجار الوضع في فلسطين، وهذا الامر قد يعيد فتح باب التوترات الامنية في الجنوب".
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وتعتبر المصادر "ان عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان قد تتكرر مجددا، ما قد يفتح الباب أمام عملية تصعيد لا يرغب أي طرف بالذهاب اليها في الوقت الحاضر.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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