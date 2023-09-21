هل يعود التوتر الى الجنوب؟

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بالرغم من ان الإشكالات الحدودية بين "حزب الله" واسرائيل لم تدخل بعد مسار الحل، الا ان نوعا من الإستقرار بات يسيطر على المنطقة الحدودية من دون ان يقدم اي طرف أي تنازل جدي.لكن مصادر مطلعة ترى أن إستمرار التوترات في غزة والضفة الغربية وتصاعد حدتها، قد يؤدي في لحظة ما الى انفجار الوضع في فلسطين، وهذا الامر قد يعيد فتح باب التوترات الامنية في الجنوب".وتعتبر المصادر "ان عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان قد تتكرر مجددا، ما قد يفتح الباب أمام عملية تصعيد لا يرغب أي طرف بالذهاب اليها في الوقت الحاضر.