العقوبات مطروحة مجددا: ماذا عن "الصف الاول"؟

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تعمل القوى الاقليمية والدولية على إيجاد مخارج للازمة في لبنان لكن تحت سقف الحفاظ على مصالحها السياسية. وفي هذا الإطار يبدو ان رسائل ديبلوماسية وصلت الى المعنيين فيها الكثير من الحزم.وتقول مصادر مطلعة ان التلويح بالعقوبات عاد مجدداً، اذ يبدو ان هناك جدية بأن تطال هذه العقوبات جميع المعرقلين للاستحقاق الرئاسي، من دون ان تطال شخصيات "الصف الأول".وتعتبر المصادر "أن المبادرات الحالية ستكون بمثابة المحاولة الاخيرة قبل استعمال العقوبات من قبل بعض الدول الغربية، وهذا ما سمعه بعض النواب والمسؤولين".