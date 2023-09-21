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لبنان

فرار مطلوبين من مخيم عين الحلوة؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-09-2023 | 01:45
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نفى مصدر أمني ما يُشاع عن ورود معلومات بشأن فرار مطلوبين من مخيم عين الحلوة بإتجاه أماكن معروفة، مؤكدا أن القوى الامنية لن تتوانى عن ملاحقة كل مطلوب".
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المصدر: لبنان 24
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