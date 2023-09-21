نفى مصدر أمني ما يُشاع عن ورود معلومات بشأن فرار مطلوبين من مخيم عين الحلوة بإتجاه أماكن معروفة، مؤكدا أن القوى الامنية لن تتوانى عن ملاحقة كل مطلوب".

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