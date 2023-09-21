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لبنان

اطلاق نار على مركز للقوات في زحلة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-09-2023 | 01:54
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اقدم مجهول يستقل سيارة رباعية الدفع على اطلاق نار على مركز للقوات اللبنانية في حوش الامراء – زحلة، مساء أمس، وفر الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الحادث عن وقوع اصابات بشرية بل اقتصرت الأضرار على الماديات.
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ولاحقا صدر عن منطقة زحلة في القوّات اللبنانيّة البيان الآتي:

عند الساعة 23:45 من ليل الأربعاء - الخميس، جالت سيارة في حيّ حوش الأمراء، يستقلّها ثلاثة شبّان مُسلّحين وهم: علي غزوان شرف، مهدي عاطف الدروبي، ومهدي عدنان فرحات، مُطلقين العنان لأناشيد حزبيّة مُمانعة لا تتلائم مع توجّهات أبناء المنطقة، وقد تعمّدوا المرور من أمام مركز القوّات اللبنانيّة في محاولة لاستفزاز شباب  وأهالي المنطقة الذين طالبوا المُسلّحين بخفض الصوت، خاصة وأن الوقت قارب منتصف الليل، وذلك تجنّباً لأي احتكاك، إلا أن الرد جاء بإطلاق النار على مركز القوّات اللبنانيّة الذي أصيب بثلاث رصاصات، من دون أن يُصب أحد بأذى.

وعليه، تستنكر منطقة زحلة في القوّات اللبنانيّة هذا الإعتداء المتعمّد الذي وقع أمس، مؤكّدةً على احترامها لحريّة التعبير التي تقف وتسقط عند حدود حريّة الآخرين، كما تُشدد القوّات اللبنانيّة على ضرورة وضع حدّ للسلاح المليشياوي المتفلّت الذي بات يُشكّل خطراً حقيقياً قد يستجر ردّات فعل لا نريدها ولا تُحمد عقباها.

في الختام، تُثني القوّات اللبنانيّة على دور القوى الأمنية التي تُتابع الملف، وتلاحق مُطلقي النار الذين فرّوا هاربين، وتُطالب بإلقاء القبض عليهم وإحالتهم أمام القضاء المُختص لإنزال أشد العقوبات بهم والتي ترقى إلى تُهم تشكيل عصابات مُسلّحة وإخلال بالأمن وإطلاق نار وتهديد مواطنين آمنين بالقتل.
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