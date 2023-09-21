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لبنان

عملية سرقة في بعلبك.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
21-09-2023 | 02:14
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تعرض مندوب مبيعات تابع لاحدى الشركات لعملية سرقة امواله وهاتفه بالقرب من مستشفى دار الامل في بعلبك من قبل مجهول مسلح يستقل غراند شيروكي رباعي الدفع وفر الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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