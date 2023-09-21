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لبنان

جنبلاط: تهميش مهمة لودريان قفزة في المجهول

Lebanon 24
21-09-2023 | 02:22
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رأى الرئيس وليد جنبلاط أن الأزمة الرئاسية في لبنان عادت إلى نقطة الصفر، محمّلاً المسؤولية لمن "يلعب مع اللبنانيين"، و"يغذّي النظريات السخيفة لمن يريد الفراغ".

كلام جنبلاط جاء في معرض رده على سؤال طرحته عليه صحيفة "لوريان لوجور"، حول ما إذا كان ملف الرئاسة قد عاد الى نقطة الصفر، فأجاب: "نعم"، معتبراً أن نتائج اجتماع المجموعة الخماسية الأخير في نيويورك مجرد ”لعب مع اللبنانيين" وبداية تهميش لمهمة المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، وبالتالي قفزة نحو المجهول. وأوضح جنبلاط بالقول: "انطباعي الشخصي هو أن بعض أعضاء هذه المجموعة الخماسية يفسدون مهمة السيد لودريان، والنتيجة أن الخماسية أصبحت رباعية". 
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وأضاف: "فلتشرح لنا السعودية ماذا تريد، لأن الأمور أصبحت بمستوى صارخ وغير مقبول".
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