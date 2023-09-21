Advertisement

لبنان

سلوم: النازحون يهددون الأمن الصحي للبنانيين

Lebanon 24
21-09-2023 | 02:38
A-
A+
Doc-P-1109533-638308860079158143.jpg
Doc-P-1109533-638308860079158143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، اثر استقباله وفدا من "نصرة القدس"، ان "النازحين السوريين يهددون الأمن الصحي في البلاد ، فهم إضافة الى مزاحمتهم اللبنانيين على الكمية المحدودة من الأدوية المتوافرة، والمنشآت الصحيّة المتهالكة، يقومون بإنشاء مراكز غير شرعية تتعاطى تجارة شتى انواع الأدوية المهربة"، داعيا المسؤولين الى "تحمل مسؤوليتهم قبل الإنفجار الكبير على الصعد كافة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:14 | 2023-09-21
04:00 | 2023-09-21
08:28 | 2023-09-21
08:18 | 2023-09-21
08:13 | 2023-09-21
08:12 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24