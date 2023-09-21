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لبنان

لقاءات ميقاتي في نيويورك

Lebanon 24
21-09-2023 | 02:55
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نيويورك، خلال أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، وتم البحث في التعاون القائم بين لبنان والمنظمة في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين.
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وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
واستقبل الرئيس ميقاتي في مقر اقامته في نيويورك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم(FIFA)جياني إنفانتينو ‏على رأس وفد.
وقال إنفانتينو : "من خلال برنامج FIFA Forward، عملنا دائماً مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم في سبيل النهوض بالبنية التحتية وكذلك زيادة شعبية رياضتنا في لبنان، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".


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