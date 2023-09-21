بعد الجريمة المروّعة... توقيف أحد المتورّطين بقتل زياد المصري

بعد تعرّض شابّين للطعن بالسكاكين جرّاء إشكالٍ جرى في الطريق الجديدة في بيروت، أدّى الى وفاة المدعوّ زياد المصري وإدخال شقيقه مهنّد المصري الى مستشفى المقاصد بحالة حرجة، تمّ تكليف المديرية العامّة لأمن الدّولة شعبة الخدمة والمعلومات من قبل النيابة العامّة الإستئنافية في بيروت بتكثيف الجهد الإستعلامي بغية رصد وتوقيف المتورطين، على الأثر، تمّت المتابعة وتوقيف المدعو (ح.ح) وإحضاره للتحقيق معه، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.

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