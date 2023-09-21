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لبنان

إحباط محاولة تهريب بضائع عبر الحدود الشمالية... ومقتل احد المهربين

Lebanon 24
21-09-2023 | 03:32
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أعلن الجيش على منصة "إكس" انه "بتاريخ ٢٠/ ٩ /٢٠٢٣، أحبطت دورية من الجيش محاولة تهريب بضائع من لبنان إلى سوريا عبر الحدود الشمالية.
 
 
وقد تعرّض عناصر الدورية لإطلاق نار من قبل المهربين فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المهربين، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة".
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وكانت مندوبة "لبنان 24"، ذكرت أن اشتباكات وقعت ليلا بين دورية من فوج الحدود البري في الجيش وبعض المهربين في بلدة حاويك القريبة من الحدود اللبنانية السورية.
 
 
وفي التفاصيل، أقدم المهربون على إطلاق نار على دورية من فوج الحدود البري في الجيش، أثناء عملية توقيفهم، ما أدى إلى الرد على مصادر النيران قبل الجيش.



وقد أسفرت الاشتباكات عن وقوع قتيل و٣ جرحى.
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