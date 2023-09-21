مطلوب بعدة مذكرات توقيف.. هكذا ألقي القبض عليه

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اوقفت دورية من مخابرات الجيش تؤازرها دورية من الجيش المدعو "ع.م" في منطقة القبة اثر اشكال حصل منذ عدة ايام في المنطقة تخلل الاشكال اطلاق نار.وأشارت المعلومات الى ان الموقوف مطلوب بعدة مذكرات اطلاق نار وافتعال اشكالات وقد تم تحويله الى القضاء المختص للتحقيق معه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".