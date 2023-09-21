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لبنان

مطلوب بعدة مذكرات توقيف.. هكذا ألقي القبض عليه

Lebanon 24
21-09-2023 | 03:43
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش تؤازرها دورية من الجيش المدعو "ع.م" في منطقة القبة اثر اشكال حصل منذ عدة ايام في المنطقة تخلل الاشكال اطلاق نار.

وأشارت المعلومات الى ان الموقوف مطلوب بعدة مذكرات اطلاق نار وافتعال اشكالات وقد تم تحويله الى القضاء المختص للتحقيق معه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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