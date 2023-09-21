خدمات اوجيرو مقطوعة في دير جنين.. سرقة واشتباكات

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تعرضت الكابلات الهاتفية الرئيسيّة التابعة لسنترال دير جنين إلى عمليّة سرقة كبيرة منذ ١٠ ايام ممّا أدى إلى توقّف خدمات اوجيرو نهائيا في المنطقة المذكورة.وفي اتصال مع رئيس السنترال حسن طالب اكد للبنان ٢٤ ان العملية ادت الى توقف العمل في السنترال وانه بعد عملية بحث وتحر عثروا على كمية من الاسلاك وبدأت فرق الاصلاح على العمل لعودة الخدمات ولكن عادت العصابة ليل امس وعملت على سرقة الاسلاك المتبقية مما ادى الى توقف عمل السنترال مجددا.واشار الى ان اهل بلدة البربارة اشتبكوا مع العصابة ليلا التي فرت واعادوا الاسلاك التي لم تعد تصلح بسبب تقطيعها.وناشد طالب القوى الامنية بالعمل على ملاحقة العصابة وتشديد دورياتها منعا من تكرار ما حصل .