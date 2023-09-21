Advertisement

لبنان

خدمات اوجيرو مقطوعة في دير جنين.. سرقة واشتباكات

Lebanon 24
21-09-2023 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1109569-638308902632642057.jpeg
Doc-P-1109569-638308902632642057.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت الكابلات الهاتفية الرئيسيّة التابعة لسنترال دير جنين إلى عمليّة سرقة كبيرة منذ ١٠ ايام  ممّا أدى إلى توقّف خدمات اوجيرو نهائيا في المنطقة المذكورة.
وفي اتصال مع رئيس السنترال حسن طالب اكد للبنان ٢٤ ان العملية ادت الى توقف العمل في السنترال وانه بعد عملية بحث وتحر عثروا على كمية من الاسلاك وبدأت فرق الاصلاح على العمل لعودة الخدمات ولكن عادت العصابة ليل امس  وعملت على سرقة الاسلاك المتبقية مما ادى الى توقف عمل السنترال مجددا.
Advertisement
واشار الى ان اهل بلدة البربارة اشتبكوا مع العصابة ليلا التي فرت واعادوا الاسلاك التي لم تعد تصلح بسبب تقطيعها.
وناشد طالب القوى الامنية بالعمل على ملاحقة العصابة وتشديد دورياتها منعا من تكرار ما حصل .
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:14 | 2023-09-21
04:00 | 2023-09-21
08:28 | 2023-09-21
08:18 | 2023-09-21
08:13 | 2023-09-21
08:12 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24