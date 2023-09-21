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لبنان

مناورات عسكرية اسرائيلية.. اليكم ما يجري عند الحدود

Lebanon 24
21-09-2023 | 03:52
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يتردد منذ ساعات الصباح أصوات انفجارات مترافقة مع رمايات رشاشة ثقيلة يتردد صداها في العديد من قرى وبلدات  مناطق مرجعيون حاصبيا العرقوب لا سيما تلك المطلة على  مزارع شبعا.
وقالت مصادر امنية خاصة عبر "لبنان 24"  انها جراء مناورات عسكرية للجيش الاسرائيلي داخل مزارع شبعا  مترافقة مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية.
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