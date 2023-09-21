وزير الدفاع التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي: بات ملحًّا معالجة ملف النزوح

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال Sandra De Waele والوفد المرافق، في زيارة تعارف. تم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وبحث في العلاقات بين لبنان والإتحاد الأوروبي.

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وأكدت دو وال "التزام الاتحاد الأوروبي المستمر تجاه لبنان وشعبه لوضع لبنان على طريق التعافي". وشددت على الدعم المتواصل لمؤسسات الدولة،" مشيرة الى "أهمية إجراء الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تساعد لبنان في استعادة الثقة الدولية به".



وخلال اللقاء تم التطرق الى "المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما ما يتعلق منها بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود. وكان تأكيد على أهمية ضبط الحدود لما فيه من مصلحة للجميع".



ونوه الوزير سليم "بدعم الإتحاد الأوروبي المستمر للبنان لا سيما للجيش اللبناني"، وشدد على أنه "بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى معالجة ملف النزوح السوري الذي هو من مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وعلى الجميع العمل الجاد لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة".