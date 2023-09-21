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لبنان

الحلبي زار دريان: لتفعيل عمل المؤسسات بانتخاب رئيس وسدّ الفراغ

Lebanon 24
21-09-2023 | 06:16
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير التربية والتعليم العالي القاضي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.
 
 
وبعد اللقاء، قال الحلبي: "جئنا لتهنئة صاحب السماحة بتمديد الولاية لما يشكل ذلك في هذا الظرف العصيب الذي نمر به من ضمانة وطنية واستمرار لدوره الوطني المعتدل وبصورة خاصة لعلاقاته الطيبة مع جميع الفرقاء. كان اللقاء مناسبة أيضًا لتقديم التهاني بذكرى المولد النبوي الشريف له ولسائر المسلمين ولجميع اللبنانيين".
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أضاف: "كما كان اللقاء مناسبة للبحث في بعض الشؤون الوطنية لا سيما ضرورة تفعيل عمل المؤسسات بإقدام النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لسد الفراغ، لأنه في كل القطاعات نحتاج إلى آلية طبيعية لعمل المؤسسات، واستعادة الدور التي تقوم به رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء. كما بحثنا في قضية ورشة المناهج التربوية، وأكدت حرصنا على الحفاظ على القيم الأسرية، والقيم الوطنية، والقيم الدينية، والقيم المجتمعية التي تعوّد عليها اللبنانيون والتي هي تشكل قاعدة صلبة في العلاقات فيما بينهم. تحديات العام الدراسي أيضًا مرت في هذا اللقاء وتمنيت له دوام الصحة والعافية، وأن تبقى هذه الدار جامعة لجميع اللبنانيين".

سئل: هل العام الدراسي سيكون بخير؟ أجاب: "إن شاء الله بخير وسليم، هناك بعض العوائق التي نعمل على تذليلها".
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