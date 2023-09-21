عريضة من "الجمهورية القوية" إلى سفير أستراليا في لبنان.. هذه تفاصيلها

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وسلم الوفد السفير بارنز عريضة موجهة الى الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، تؤكد وتثني على "موقف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠". زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" سفير اوستراليا اندرو بارنز في مقر السفارة في بيروت، ضم النواب زياد الحواط وجهاد بقرادوني، يرافقهم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد عن الجهاز.وسلم الوفد السفير بارنز عريضة موجهة الى الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، تؤكد وتثني على "موقف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠".

كما تدعو العريضة الدول الاعضاء "للوقوف الى جانب مطالب الشعب اللبناني والاسراع في تشكيل هذه اللجنة".



وتحمل العريضة ٢٩١ توقيعا من نواب ومنظمات انسانية وحقوقية لبنانية ودولية واغترابية واهالي الضحايا والمتضررين.



وناشد الوفد السفير اوستراليا "نقل هذا المطلب الملح للشعب اللبناني الى حكومته ودعم لبنان وشعبه في سبيل تحقيقه والكشف عن الحقيقة في هذه القضية والافراج عن العدالة المعطلة في لبنان".



