الجميل في عشاء ندوة المحامين الديمقراطيين: فادي المصري مرشحنا

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نظمت ندوة المحامين الديموقراطيين في حزب الكتائب عشاءً تحضيراً للانتخابات النقابية في دورة تشرين الثاني ٢٠٢٣ التي يخوض الحزب غمارها بالمرشح على مركز عضو مجلس النقابة ومنصب نقيب المحامين فادي المصري.ضم العشاء الرئيس أمين الجميّل، رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، النائبان الياس حنكش ونديم الجميّل، أمين عام الحزب سيرج داغر وأعضاء من المكتب السياسي وعدد من القيادات الحزبية الحالية والسابقة ومئات المحامين الحزبيين وأصدقاء الندوة.وأكد رئيس الكتائب في كلمته أن لحزب الكتائب مرشحاً وحيداً في هذه الانتخابات هو المحامي فادي المصري، وهو ضمانة للمحامين وضمانة وطنية ونقابية لاستقلالية النقابة:" وكان لنا تجربة مشرفة مع النقيب جورج جريج، الذي كان نقيباً لكل المحامين، والجميع شهد على ذلك ومن هنا علينا العمل بقوة من أجل الوصول الى الهدف المنشود لضمان نجاح هذه المعركة."ولفت الجميّل الى أن الوطن يمر في مرحلة عصيبة وعلى النقابة أن تكون رأس الحربة في الدفاع عن الحقوق في لبنان وعن العدالة، والسيادة وعن المودعين الذين سرقت أموالهم وتم شطب جنى حياتهم بين ليلة وضحاها، وهنا تكمن مسؤولية نقابة المحامين في المطالبة بالمحاسبة والدفاع عن المقومات الأساسية للدولة وسيادتها والمساواة بين اللبنانيين وقد تحولت الى وجهة نظر ومن هنا فان مصير لبنان على المحك وهو في صلب ازمة وجودية وكيانية.