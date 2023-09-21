بري استقبل وفد الهيئة العربية الدولية للاعمار في فلسطين والحوت وسقلاوي

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للاعمار في فلسطين المهندس زهير العمري مع وفد من أعضاء مجلس الإدارة.

Advertisement

وقدم العمري للرئيس بري شرحا عن برامج الهيئة في فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني، ومشاريع إعادة الإعمار الناجمة عن العدوانية الاسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.



وبعد اللقاء تحدث العمري، فقال: "نحن كهيئة نمثل أكثر من 16 دولة عربية، فيما يتعلق بالجهود النقابية والاهلية ولسنا رسميين طبعا نحن جهات أهلية أشعرنا فعلا اننا شعب واحد في مواجهة العدو الصهيوني وأشعرنا ايضا ان لبنان كما عهدنا في كل السنوات والعقود الماضية لبنان مع فلسطين ومع شعب فلسطين حتى التحرير ان شاءالله".



أضاف :"نحن هيئة عربية دولية للإعمار في فلسطين نقوم بجهود لإعمار ما يدمره الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أو في القدس أو في الضفة الغربية نمثل او يتمثل فيه هيئتنا حوالي 31 جنسية من الدول العربية والاوروبية والاسلامية كافة".



وتابع العمري :" تشرفنا بزيارة لبنان وبزيارة نقابة العمال اللبنانيين ونقابة الصيادلة وهناك لقاءات أخرى ان شاءالله سنقوم بها حتى يكون معنا شركاء ووجدنا شركاء من كافة المنظمات الأهلية في كافة زياراتنا بالدول العربية والأوروبية ومن جهات أهلية وتكللت اليوم بزيارة دولة الرئيس" .



وختم :" نحمد الله تعالى على أنه سخرنا لهذا العمل في خدمة شعبنا في فلسطين شعبنا الذي يحتاج الى كل الجهد والدعم لمواجهة العدوان الصهيوني الغاشم والمستمر في فلسطين اخواني في مجلس الادارة الذين شاركوني في الزيارة من كافة الدول العربية وايضا معنا من لبنان رئيس المكتب السيد منير سنجابة ومجلس أمنائنا في لبنان يعمل جاهدا في مساهمة تقديم الدعم لاهلنا في فلسطين وبالنهاية وفي الختام اشكر لبنان حكومة وشعبا على دعمهم المستمر والمتواصل لأهلنا في فلسطين".



كما إستقبل الرئيس بري رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.



واستقبل رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي وأعضاء مجلس الادارة.



وقدم سقلاوي للرئيس بري عرضا لبرامج عمل الريجي فضلا عن مواعيد استلام محاصيل التبغ من المزارعين ابتداء من تاريخ 11 تشرين الاول المقبل.