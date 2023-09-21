Advertisement

لبنان

الراعي للمسؤولين الأستراليين: إدعموا لبنان

Lebanon 24
21-09-2023 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1109638-638309059954480918.jpeg
Doc-P-1109638-638309059954480918.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكر البطريرك الماروني بطرس الراعي “جهود المطران أنطوان طربيه ولا سيما في مجال المساعدات لطلاب لبنانيين في دفع الأقساط”.

كما شكر الراعي في كلمة له خلال عشاء اليوبيل الذهبي للأبرشية المارونية، "أستراليا حكومةً وشعباً لاستقبالها أبناء وطن الأرز حيث طوّروا قدراتهم البشريّة وأصبحوا حملة لقضية الإنسان".
Advertisement

وقال: "أتوجّه إلى المسؤولين الأستراليين لأسلّمهم قضية لبنان الذي هو مساحة حرية وحوار الحضارات في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، ونريد منهم دعم لبنان في المحافل الدولية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:02 | 2023-09-21
22:03 | 2023-09-21
22:05 | 2023-09-21
00:27 | 2023-09-22
23:27 | 2023-09-21
22:45 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24