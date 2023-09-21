الراعي للمسؤولين الأستراليين: إدعموا لبنان

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شكر البطريرك الماروني بطرس الراعي “جهود المطران أنطوان طربيه ولا سيما في مجال المساعدات لطلاب لبنانيين في دفع الأقساط”.كما شكر الراعي في كلمة له خلال عشاء اليوبيل الذهبي للأبرشية المارونية، "أستراليا حكومةً وشعباً لاستقبالها أبناء وطن الأرز حيث طوّروا قدراتهم البشريّة وأصبحوا حملة لقضية الإنسان".وقال: "أتوجّه إلى المسؤولين الأستراليين لأسلّمهم قضية لبنان الذي هو مساحة حرية وحوار الحضارات في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، ونريد منهم دعم لبنان في المحافل الدولية".