أعمال بناء تهدد نبع العسل في فاريا.. اليكم ما يجري هناك!

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أعلنت جمعيّة "الأرض - لبنان" أنها "تلقّت شكوى بخصوص أعمال بناء تهدّد نبع العسل في فاريّا - قضاء كسروان، المصنف منطقة حساسة بيئياً".وأشارت في بيان الى انه "إثر زيارة ميدانيّة للموقع، تبيّن لنا أن محيط النبع يتعرّض لحفريات كبيرة، وأعمال بناء تتجاوز رخصة الترميم والصيانة المعطاة من قبل البلديّة، ممّا تسبب بتعكير مياه الشفة للمستفيدين من مياه النبع، كما رصد تسجيل عدد من حالات الاستشفاء بسبب تلوث المياه" .ولفتت الجمعية الى أن "هذا النوع من الأعمال في مناطق حساسة بيئياً، يخضع حكماً لمرسوم أصول تقييم الاثر البيئي رقم 2012/8633 . (الوكالة الوطنية)