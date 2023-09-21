تدابير سير في بلدة المروج لمناسبة عيد مار تقلا

اعلنت بلدية المروج في بيان انه "بمناسبة عيد مار تقلا ٢٣ و ٢٤ ايلول، سيتم قطع الطريق المؤدي الى الساحة العامة من الاتجاهات كافة، وحصر المرور عبر طرق فرعية من الساعة الخامسة بعد الظهر ولغاية منتصف الليل بمؤازرة شرطة البلدية التي ستسهل هذه العملية،حيث سيتم وضع اشارات السير، آملين ان يكون عيدا مباركا للجميع". (الوكالة الوطنية)

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