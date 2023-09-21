سلام عرض وسفير الهند لتعزيز التبادل الإقتصادي والتجاري

عرض وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، العلاقات بين لبنان والهند مع سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن الشيخ، وبحثا في سبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك والتبادل الإقتصادي والتجاري.

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