قائد الجيش عرض وريزا أوضاع لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.

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