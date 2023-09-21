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لبنان

الجميل التقى سفير بريطانيا: لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته السياسية

Lebanon 24
21-09-2023 | 09:25
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التقى رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميل، سفير بريطانيا هاميش كاويل، وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وبحسب بيان "الكتائب"، فقد حضر اللقاء عضوا المكتب السياسي جان زيلع وغسان أبو جودة ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله. وتم التشديد على أهمية "ان تقوم بريطانيا بلعب دور مع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته السياسية واستعادة المؤسسات وانتظام عملها بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية يمثل تطلعات اللبنانيين، يحمي السيادة ويحمل مشروعا اصلاحيا".
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