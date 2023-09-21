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لبنان

عثمان التقى سفير مصر وبحثا في الاوضاع العامة

Lebanon 24
21-09-2023 | 09:27
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التقى د. ياسر علوي سفير جمهورية مصر العربية باللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي، حيث تمت مناقشة آخر التطورات، وتم التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه قوى الأمن الداخلي، وضرورة توفير كل سبل الدعم لها  لتتمكن من أداء مهامها وتعزيز نجاحاتها في الحفاظ على الأمن في هذه المرحلة الدقيقة.
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