في الجنوب.. تسطير محضري ضبط في حق محطة وقود وسوبرماركت

سطرت فرق مصلحة الاقتصاد في الجنوب، خلال جولة على المؤسسات التجارية في بلدة جناتا، محضري ضبط نتيجة مخالفة محطة محروقات تبيع الوقود 95ا اوكتان للمستهلكين بسعر اعلى من التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. وتخزين سوبرماركت كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية معروضة على الرفوف، اضافة الى عدم اعلان اسعار البضاعة. وعلى اثرها حجزت البضاعة المضبوطة ليصار الى اخذ موافقة النيابة العامة في الجنوب لتلفها.

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