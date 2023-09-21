الدولار يرتفع عصرا.. هذه التسعيرة المتداولة في السوق الموازية



Advertisement بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.