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لبنان

بو حبيب بعد الاعتداء على السفارة الأميركية: لإنزال أشد العقوبات

Lebanon 24
21-09-2023 | 10:04
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أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب من نيويورك، إتصالاً هاتفياً بالسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أدان فيه الاعتداء الذي تعرّضت له السفارة الأميركية أمس.

كما أكّد بوحبيب، "ضرورة محاسبة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم"، مشدّداً على "التزام لبنان بتأمين الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية الأجنبية بما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
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