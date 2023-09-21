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لبنان

ما حقيقة دمج التلامذة السوريين مع اللبنانيين؟ وزارة التربية تجيب

Lebanon 24
21-09-2023 | 10:04
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أشار المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي الى أنه "يتم التداول عبر وسائل التواصل بخبر مفاده ان المديرية العامة للتربية، بصدد القيام بمشروع يشجع على دمج التلامذة السوريين بالتلامذة اللبنانيين بالتعاون مع جمعية hardwired".
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وأضاف في بيان: "إن هذا الخبر غير دقيق لان المشروع لا علاقة له مطلقا بموضوع إدماج السوريين باللبنانيين، إنما استعمال مفهوم الادماج يعني إدماج التلامذة اللبنانيين بغض النظر عن اختلافاتهم ان لجهة الاحتياجات التربوية او تنوع العادات والتقاليد. وإن مفهوم التعددية في المشروع مع الوزارة، يأتي من مبدأ احترام التنوع الطائفي والديني والعرقي في بلد يرتكز على الحوار والتلاقي ونشر ثقافة احترام الرأي الآخر بين المتعلمين". (الوكالة الوطنية)
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