كلاس افتتح الملتقى العربي للسياحة الشبابية في بعقلين

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افتتح وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، الملتقى العربي للسياحة الشبابية، في حفل بالمكتبة الوطنية في بعقلين.ويُشكل الملتقى العربي للسياحة الشبابية رابع أنشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، بعد حفل الافتتاح والملتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج إكتشف لبنان، وينظمه الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب بإشراف الوزارة.وقد حضر الحفل ممثل جامعة الدول العربية خالد العُتيبي ومدير "بيروت عاصمة الشباب العربي" حسن شرارة ورئيس مصلحة المعلوماتية في الوزارة حمزة حمية ومدير مكتب الوزير حسين عُمر وقيادات سياسية وبلدية وشبابية ورياضية وممثلي القيادات العسكرية والأمنية، وشباب وشابات يُمثلون 12 دولة عربية مشاركة في النشاط.وشرح رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني يحيى بو كرّوم أهمية "إقامة هذا النشاط وإطلاقه من الشوف، ومن صرح تربوي تاريخي هو المكتبة الوطنية في بعقلين، ومن بلدة ذات تاريخ عميق متجذر".بدوره، قال رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب أحمد رمضان: "ان إختيار لبنان عاصمة للشباب العربي رسالة محبة من الاشقاء العرب ومن جامعة الدول العربية، واسمح لنفسي ان أحيي معالي الوزير على جرأته وإصراره بالمضي قدماً في تنفيذ فعاليات شبابية عربية في هذا الوقت الاستثنائي من تاريخ لبنان ورغم ما يعاني البلد من تداعيات الانهيار الإقتصادي".من جهته، نقل العُتيبي تحيات الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وتمنياته لفعاليات الملتقى والمشاركين كل التوفيق والنجاح.وقال العُتيبي: "تأتي أهمية الملتقي العربي للسياحة الشبابية العربية في دعم المقصد السياحي العربي ورفع الوعى بأهمية دور الشباب في تنمية السياحة العربية، ولما تمتلكه امتنا من تاريخ عريق وللاستفادة من الخبرات العربية والدولية في هذا المجال، لتطوير السياحة الشبابية ما بين الدول العربية وداخلها، وادارة هذا النوع سعيا من السياحة بطرق سليمة وتبادل الخبرات والتجارب على المستويات المحلية والاقليمية والعربية، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات المستقبلية للسياحة الشبابية وخطط تسويقها".أما الوزير كلاس فقال: "أهلا بكم في قلب لبنان، لبنان السلام، الانفتاح، الثقافة، ساحة المحبة وواحة الحياة وميدان للتفاعل الفكري والتكامل الانساني".أضاف: "هذا هو لبنان الحرف والكلمة والمكتبة والشباب المتطلع الى بناء غد عربي أكثر تضامنا مع بعضه وأصلب ثقة بنفسه، وأجرأَ على اتخاذ المبادرات، واقدر على عيش الحرية، وبناء ذات شبابية حرة متحررة قادرة على صوغ رؤية مستقبلية تليق بقدرات الشباب وتطلعاتهم".وختم: "أيها الشباب، انتم هنا، لتتعرفوا وتتعارفوا، وتتواصلوا وتتفاعلوا وتشكلوا حالة شبابية عربية يقتدى بهمتها ويؤخذ برأيها ويُسمع الى همومها وتحترم انتظاراتها، ونحن نلاقيكم ونفهمكم ونأخذ بأياديكم، آملين التوصل الى اقرار استراتيجية شبابية عربية، تكون مساعدة للحكومات الشبابية التي تحرص الدول على إيلائها اهمية مركزة".ويتخلل برنامج الملتقى العربي السادس للسياحة الشبابية جلسات حوارية بين الشباب العربي، الذي يتخذ من "بيت شباب دميت" مقرا لإقامته، وجولات سياحية الى الشوف ودير القمر وقصر بيت الدين والمختارة وجعيتا وحاريصا وكفرذبيان وجبيل وبيروت وعنجر.ويحل الوفد الشبابي العربي ضيفا على وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار برفقة كلاس في لقاء حواري يليه عشاء في مدينة جبيل، ويشارك في حفل افتتاح بيت شباب مجدل عنجر بحضور رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد.