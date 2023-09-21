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لبنان

إتهاماتٌ تطالُ لبنان بسببه.. تشويشٌ كبير يستهدفُ مطاراً كبيراً في المنطقة!

Lebanon 24
21-09-2023 | 11:29
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قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الرسمية "كان" إن التشويشات في أجهزة التموضع العالمي "GPS"، بمطار بن غوريون في تل أبيب، "سببها جهات من سوريا ولبنان".

وبعد أن كشفت هيئة المطارات في رسالة يوم أمس الأربعاء، أن إسرائيل تواجه تشويشات لا تتوقف من مصادر مجهولة على ما يبدو من خارج إسرائيل، أكد المسؤول أن "الجهات المجهولة هي سوريا ولبنان".
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وذكرت "كان" أن الحديث عن ظاهرة قائمة في السنوات الأخيرة، لكن في الأشهر الأخيرة زادت الحالات، إلا أن التشويشات لم تتسبب بأضرار بعمل الطائرات التي ركبت بها وسائل ملاحية إضافية. 

ويواجه الطيارون في شركات الطيران خلال السنوات الأخيرة ظاهرة تشويشات شديدة في أجهزة "GPS" في الطائرات التي تستعد للهبوط في مطار بن غوريون.

وفي العام 2019 أيضاً، حدثت انقطاعات في استقبال نظام تحديد المواقع العالمي في إسرائيل، وحينها اعترفت سلطة المطارات بالخلل، وادّعت أن "التعطيل لا يعرض سلامة الطائرات أو الرحلة للخطر".

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