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لبنان

وهاب يتبلّغ معلومة من "العصفورة".. ما هي؟

Lebanon 24
21-09-2023 | 12:09
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر منصة "اكس": "أخبرتني العصفورة أن غالبية المحروقات التي تدخل لبنان مغشوشة ولا تخضع لرقابة جدية والأخطر أن الشركات تختار الشركة التي تراقبها والشركة بدورها ترسل عينة نظيفة جاهزة الى المختبر ولا تأخذ عينة من الباخرة وسيارات الناس تدفع الثمن. أين وزيري الطاقة والإقتصاد؟".
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وتابع: "الحملة على بعض دول الخليج وخاصة الإمارات العربية المتحدة تضر باللبنانيين وبمصالح لبنان. بإختصار هذه الدول فيها قوانين ومن لا يعجبه القانون بإمكانه عدم السفر إليها. ولكن في ظل التقارب في المنطقة لا يجوز أن نبقى نحن الضحايا".
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