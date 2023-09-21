عثمان عرض مع السفير المصري الأوضاع العامّة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، في زيارةٍ جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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