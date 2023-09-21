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لبنان

جنبلاط بحث مع كلاوس وضع عمل "الأونروا" ومع ممثلة الـ"UNHCR" شؤون النازحين

Lebanon 24
21-09-2023 | 12:40
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس، بحضور نائب رئيس الحزب زاهر رعد، مسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وئام أبو حمدان، وكان عرض للأوضاع العامة وعمل المفوضية، في ظل المستجدات.
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كذلك، استقبل جنبلاط ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) ايفو فرايجسن، بحضور رعد وأبو حمدان.

وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة وشؤون النازحين السوريين في لبنان ومهمات المفوضية.
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