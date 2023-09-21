ماذا سيجري اعتباراً من الإثنين؟ مدير عام "المالية" يكشف

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ولفت المعراوي إلى أن "هذه الخدمة ستعفي المواطن من ابتزاز الحصول على الطوابع من قبل المحتكرين والسوق السوداء، ريثما تكون مديرية الخزينة استكملت كامل إجراءاتها التي وضعتها على سكة التنفيذ لقطع دابر ظاهرة السوق السوداء نهائيا".