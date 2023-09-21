Advertisement

لبنان

ماذا سيجري اعتباراً من الإثنين؟ مدير عام "المالية" يكشف

Lebanon 24
21-09-2023 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1109702-638309224905403023.jpg
Doc-P-1109702-638309224905403023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج المعراوي في بيان، أن "المديرية العامة للشؤون العقارية ستباشر بتطبيق خدمة سداد الطابع المالي في صندوق الدوائر العقارية في بيروت اعتباراً من الإثنين في 25 الجاري، بعدما تم تزويدها بآلات وسم الطابع، على أن تشمل هذه الخدمة صناديق سائر الدوائر تباعاً في أوقات لاحقة".
Advertisement

ولفت المعراوي إلى أن "هذه الخدمة ستعفي المواطن من ابتزاز الحصول على الطوابع من قبل المحتكرين والسوق السوداء، ريثما تكون مديرية الخزينة استكملت كامل إجراءاتها التي وضعتها على سكة التنفيذ لقطع دابر ظاهرة السوق السوداء نهائيا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:02 | 2023-09-21
22:03 | 2023-09-21
22:05 | 2023-09-21
00:27 | 2023-09-22
23:27 | 2023-09-21
22:45 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24