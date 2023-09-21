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لبنان
الـ2 دولار في لبنان بـ9 مليون ليرة.. كيف ذلك!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-09-2023
|
13:15
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لوحِظ مؤخراً لجوءُ مواطنين إلى مواقع التواصل الإجتماعي لبيع أوراقٍ نقديّة نادرة من الدولار في لبنان.
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وبحسب ما تبيَّن، فإنَّه من بين الأوراق النقدية المعروضة للبيع هي ورقة الـ2 دولار التي لا تعتبرُ رائجة حول العالم، كما أنها تُعدّ غير مُتداولة في لبنان على الإطلاق. وإزاء ذلك، فإنّ سعر مبيع تلك الورقة المُشار إليها وصل إلى أكثر من 100 دولار أو 9 ملايين ليرة لبنانية، باعتبارها "نادرة".
مصادر ناشطة في قطاع تبديل العُملات قالت لـ"لبنان24" إنّ تلك الورقة قانونية وتصدرُ عن البنك الفيدرالي الأميركي إلا أنه في لبنان لا يجري التعاملُ بها"، وأضافت: "الفئات المُتداولة معروفة وهي: 1 دولار - 5 دولارات - 10 دولارات - 20 دولاراً - 50 دولاراً - 100 دولار، وهناك مخاوف لدى الصَّرافين من اعتماد فئات غيرها كفئة الـ2 دولار".
وتابعت: "في السّابق، واجه السُّوق خضّة بسبب ورقة الـ100 دولار ذات الطبعة القديمة، وكانت هناك محاولات حثيثة لإنهاء اللغط القائم بهذا الشأن من خلال التأكيد على أنَّ تلك الورقة صحيحة وقيمتها محفوظة ولا يجب أبداً رفضها.. فما بالك بورقة نقدية غير متداولة علماً أنها قانونية ومُعترف بها عالمياً؟".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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