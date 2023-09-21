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لبنان

بعد حادثة عوكر.. إتصالٌ بين وزير الداخلية والسفيرة الأميركية

Lebanon 24
21-09-2023 | 13:20
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دان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأميركية يوم أمس، مشيراً إلى أنّ "الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات الدقيقة لكشف ملابسات ما حصل".
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وأكد مولوي خلال إتصال أجراهُ مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أن "الأجهزة الأمنية تعمل على توقيف الفاعلين ومحاسبتهم"، لافتا إلى "أهمية الروابط التي تجمع لبنان بالولايات المتحدة الأميركية الداعمة دائماً للشرعية المتمثلة بالقوى الأمنية والجيش اللبناني".
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