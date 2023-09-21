بعد حادثة عوكر.. إتصالٌ بين وزير الداخلية والسفيرة الأميركية

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وأكد مولوي خلال إتصال أجراهُ مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أن "الأجهزة الأمنية تعمل على توقيف الفاعلين ومحاسبتهم"، لافتا إلى "أهمية الروابط التي تجمع لبنان بالولايات المتحدة الأميركية الداعمة دائماً للشرعية المتمثلة بالقوى الأمنية والجيش اللبناني".