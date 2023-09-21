آخر كلامٍ لقائد "اليونيفيل" في لبنان.. ماذا قال؟

أكد القائد العام "لليونيفيل" رئيس البعثة الدولية في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو أهمية التطبيق الكامل لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 في جنوب لبنان، معتبراً أن هذا الأمر يُعدّ مسؤولية مُشتركة بين لبنان وإسرائيل.

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كلام لاثارو جاء خلال إحتفالٍ بمناسبة "اليوم العالمي للسلام" أقيم في المقر العام "لليونيفيل" في الناقورة، إذ قال: "على الرغم من التحديات التي تواجهها اليونيفيل، نحن في مهمة مكرسة للسلام وملتزمة به، نحن هنا جنود لحفظ السلام، لا نمنح السلام ولا نفرضه بالقوة، ولكننا نحافظ عليه، ليس بالضرورة بمعناه الرسمي او القانوني، ولكن بمعنى الاستقرار ووقف الاعمال العدائية واتاحة المجال امام الناس للعيش والازدهار في آمان.. نحافظ على السلام من خلال الفرصة الممنوحة من كل طرف من الاطراف ومن خلال عملهم للحفاظ عليه بطريقتهم الخاصة، ولكن متى دعت الحاجة فإن اليونيفيل حاضرة وجاهزة للمساعدة".

وتابع: " لا تزال حرية الحركة لليونيفيل عنصراً أساسياً في قرار مجلس الامن رقم 1701، والقرارات ذات الصلة خلال تنفيذ الانشطة مع الحفاظ على الحيادية، والاحترام الكامل للسيادة اللبنانية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجيش اللبناني".

