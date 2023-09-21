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لبنان

الدفاع المدني يُخمد حرائق في مناطق عكّارية

Lebanon 24
21-09-2023 | 13:33
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أخمدَت عناصر الدفاع المدني، اليوم الخميس، حرائق في بلدات عكاريّة عدة منها مشتى حسن، عندقت، شدرا. 
 
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واستطاعَت فرق الإطفاء تطويق الأماكن التي اندلعت فيها النيران ومنع إمتدادها إلى الأراضي المجاورة لها. 
 
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